Сергій Хрущов помер у США

У США помер 84-річний Сергій Хрущов – син колишнього першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова (1894-1971).

Про це повідомила онука екс-лідера СРСР Ніна Хрущова.

Обставини смерті і дата похорону поки не повідомили.

Хто такий Сергій Хрущов

Сергій Хрущов народився в Москві 1935 року. Усе життя займався наукою, є доктором технічних наук. Лауреат Ленінської премії.

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1991 року син колишнього першого секретаря ЦК КПРС переїхав до США, де читав лекції з історії холодної війни в Браунівському університеті.

Набув громадянство США і жив у місті Провіденс до самої смерті.

Діти лідерів КПРС у США

Багато потомків лідерів комуністичного руху переїхали з країн колишнього СРСР та нині мешкають у Європі або в Сполучених Штатах Америки.

До прикладу внучка Йосифа Сталіна мешкає у США та має славу епатажної жінки. Вона носить ім’я Кріс Еванс, хоча раніше була Аллілуєва.

Жінка живе на околиці міста Портленд у штаті Орегон. Володіє невеликим магазинчиком у центрі міста.