Більше 1% населення Землі є біженцями – загалом їхня нині кількість становить 79,5 млн.

Про це свідчать дані щорічного звіту Агентства ООН у справах біженців.

У звіті вказується, що доля вимушених переселенців наразі спіткала більш ніж 1% людства – 1 з 97 жителів планети. Мало хто із біженців має змогу повернутися на власну землю. Станом на кінець 2019 року було переміщено безпрецедентні 79,5 млн осіб.

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Зокрема наголошується на погіршенні перспектив швидкого вирішення становища біженців. Якщо раніше щороку приблизно 1,5 млн біженців могли повертатися додому, то за останні 10 років ця цифра зменшилася до 385 тис.

Також в Організації Об’єднаних Націй повідомили, що понад 130 тис. сирійців стали біженцями. Більшість з них жили в сільських районах поблизу прикордонних міст Тель-Абьяд і Рас-ель-Айн, який напередодні захопила турецька армія.

Загалом у результаті військового конфлікту у Сирії гуманітарної допомоги потребуватимуть близько 400 тис. осіб.

Джерело: ООН