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Вибори в США: Трамп назвав причину, через яку може програти

Президент США Дональд Трамп розповів, що може програти вибори через те, що голосування проходитиме поштою.

За його словами, це єдиний варіант, чому він може програти.

– Вони (демократи, – Ред.) обманюють, грабують і крадуть. Вони не надсилають бюлетені до деяких областей, в основному в республіканські області, – сказав Трамп.

Такий метод голосування можуть запровадити через ситуацію з коронавірусом в країні. Президент США неодноразово висловлював своє невдоволення з приводу такого способу голосування.

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Він розповів, що голосування поштою – непрозоре. За словами Трампа, бюлетені можна легко підробити.

Однак результати опитувань показують, що на тлі протестів в США рівень довіри до президента країни Дональда Трампа знизився до 38%.

Такий низький рейтинг у президента США був на етапі імпічменту в січні 2019 року. За останніми даними, Джо Байдена підтримує 55% респондентів, а Трампа – 41%.

Джерело: The Washington Times

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