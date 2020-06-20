Станом на ранок 20 червня коронавірус у світі виявили у 8 663 135 осіб, за добу ця кількість випадків збільшилася на більш ніж 85 тис.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 460 005 осіб, а за добу майже 4 тис.

Повністю одужали вже 4 627 860 пацієнтів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 220 961;

Бразилія – 1 032 913;

Росія – 568 292;

Індія – 395 048;

Велика Британія – 303 285.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

Бразилія – 55 209;

США – 33 539;

Індія – 14 721;

Росія – 7 972;

Чилі – 6 290.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 119 112;

Бразилія – 48 954;

Велика Британія – 42 546;

Італія – 34 561;

Франція – 29 620.

20 червня Україна перебуває на 35 місці з 215 за кількістю хворих на Covid-19. У країні зафіксовано 34 984 випадків, а за добу приріст склав – 921. Минулого тижня в Україні істотно збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Щодня діагноз Covid-19 підтверджується у більш ніж 800 осіб.

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Країни, в яких послабили карантин

З 1 липня Польща дозволить літакам виконувати рейси із заповненням всіх пасажирських місць. Вимога носити маски на борту залишиться. Це стосується пасажирів і персоналу літака.

В ЄС підтвердили плани відкрити внутрішні кордони до кінця червня. Зараз проходять зустрічі для вироблення загального підходу.

У Грузії з 19 червня дозволили проводити освітні та спортивні заходи просто неба.

Для порівняння, коронавірус у світі 19 червня виявили у 8 578 052 осіб. Лідерами за кількістю хворих і кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість летальних випадків досягла 120 688 осіб.