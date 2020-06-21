Станом на 21 червня коронавірус у світі виявили у 8 769 383 осіб. Добовий приріст перевищив 106 тис. випадків.

Жертвами Covid-19 стали загалом 464 029 хворих. За добу померло понад 4 тис. людей.

Водночас побороли хворобу 4 347 584 пацієнти.

Країни-лідери за кількістю хворих Covid-19:

США – 2 254 662;

Бразилія – 1 032 913;

Росія – 576 162;

Індія – 395 048;

Велика Британія – 304 580.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 119 719;

Бразилія – ​​49 976;

Велика Британія – 42 674;

Італія – ​​34 610;

Франція – 29 636.

Україна нині на 35-му місці з 215 за кількістю хворих Covid-19 – між Португалією та Польщею. Станом на 21 червня у країні зафіксовано 36 615 випадків інфікування, за добу – 790 позитивних тестів. Померли від ускладнень 1 004 українці (10 – за добу).

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Де пом’якшили карантинні обмеження

Чорногорія з 21 червня приймає українських туристів. Для в’їзду в країну необхідний негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, зроблений не пізніш ніж за 48 годин до виїзду і лише в акредитованих лабораторіях України, Албанії, Кіпру, Чехії, Данії, Австрії, Німеччини, Ізраїлю, Польщі, Італії та інших країн.

В Іспанії сьогодні закінчилася дія режиму підвищеної готовності, введеного 14 березня через епідемію коронавірусу. Вона також відкриває свої кордони для туристів з країн Шенгенської зони, окрім Португалії.

У Франції з понеділка, 22 червня, відкриють кінотеатри.

З 1 липня в Грузії поетапно відновлюватимуть міжнародне авіаційне та сухопутне сполучення.

Коронавірус у світі 20 червня підтверджений у 8 663 135 осіб. США залишаються лідером за двома показниками: кількістю хворих і смертельних випадків – 2 220 961 і 119 112 відповідно.

Джерело: Університет Джонса Гопкінса