В Росії стався витік палива на електростанції

В Якутії на місцевій електростанції стався масштабний витік дизельного палива.

Про це стало відомо надвечір 21 червня.

Як зазначається, через незрозуміле пошкодження протікав один із резервуарів.

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Станом на ранок понеділка, 22 червня, російські рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків витоку дизельного палива.

Для обробки постраждалого ґрунту міністерство доставить 1 т сорбенту, де будуть організовані рекультиваційні роботи.

Екозахисники поки не реагували на подію в Якутії, однак вже відомо, що окрім ґрунтів, від сильного забруднення постраждала річка Алазея.

Загальна сума збитків встановлюється.

Наприкінці травня у російському місті Норильськ сталася техногенна катастрофа – понад 21 тис. т нафтопродуктів вилилися на землю і забруднили річки і Карське море.

Місцева влада побоялася повідомити президента Путіна про надзвичайну ситуацію, яку вже у мережі охрестили “малим Чорнобилем” – глава Росії дізнався про катастрофу тільки за шість днів після того, як вона сталася.

За скромними оцінками експертів, Росії знадобляться десятиліття, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.