В Росії стався витік палива на електростанції

В Якутії на місцевій електростанції стався масштабний витік дизельного палива.
Про це стало відомо надвечір 21 червня.
Як зазначається, через незрозуміле пошкодження протікав один із резервуарів.
Читайте: Напав і поніс у ліс: в Росії ведмідь загриз пенсіонерку
Станом на ранок понеділка, 22 червня, російські рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків витоку дизельного палива.
Для обробки постраждалого ґрунту міністерство доставить 1 т сорбенту, де будуть організовані рекультиваційні роботи.
Екозахисники поки не реагували на подію в Якутії, однак вже відомо, що окрім ґрунтів, від сильного забруднення постраждала річка Алазея.
Загальна сума збитків встановлюється.
Наприкінці травня у російському місті Норильськ сталася техногенна катастрофа – понад 21 тис. т нафтопродуктів вилилися на землю і забруднили річки і Карське море.
Місцева влада побоялася повідомити президента Путіна про надзвичайну ситуацію, яку вже у мережі охрестили “малим Чорнобилем” – глава Росії дізнався про катастрофу тільки за шість днів після того, як вона сталася.
За скромними оцінками експертів, Росії знадобляться десятиліття, щоб ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.