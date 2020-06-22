У світі на коронавірус захворіли вже 8 928 652 людини. За минулу добу кількість хворих зросла на понад 136 тис.

Від ускладнень, викликаних Сovid-19, помер 467 671 хворий, за минулу добу – 515 нових летальних випадків. Найбільшу кількість смертей фіксують США – 119 969.

Вилікувались від коронавірусу вже 4 419 717 пацієнтів. За минулу добу одужало майже 90 тис. осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 279 875;

Бразилія – 1 083 341;

Росія – 583 879;

Індія – 410 461;

Велика Британія – 305 803.

Країни, у яких зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу:

США – 119 969;

Бразилія – 50 591;

Велика Британія – 42 717;

Італія – 34 634;

Франція – 29 643.

Країни, де від коронавірусу вилікувалося найбільше пацієнтів:

США – 622 133;

Бразилія – 588 119;

Росія – 339 142;

Індія – 227 756;

Чилі – 200 569.

Україна за кількістю хворих у світі посідає 35 місце. Станом на 21 червня тут зафіксували 36 560 випадків. У світовому рейтингу вона перебуває між Португалією та Польщею.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Карантин і подорожі в ЄС

15 червня низка європейських держав почала відкривати свої кордони для туристів, але існують обмеження.

Так, у Німеччині відмінили контроль за громадянами країн-членів ЄС: відтепер причину в’їзду до країни можна не зазначати. Наразі вирішується питання правил перетину кордону для громадян Іспанії та Швеції.

Під час подорожі до Франції жителям країн ЄС та зони Шенген більше не потрібно проходити обов’язкову обсервацію. На деякий час це правило не буде поширюватися на громадян Великої Британії та Іспанії.

Кордон Іспанії відкрили для усіх країн 21 червня, а відновлення сполучення із Португалією очікується не раніше 1 липня.

Для порівняння, 21 червня у світі зафіксували 8 769 383 випадки Сovid-19. Від хвороби померли 464 029 осіб. Лідером в антирейтингу за кількістю хворих продовжують залишатися США.