PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Менше тестувати: Трамп вигадав, як поліпшити ситуацію з Covid-19 у США

Президент США Дональд Трамп попросив проводити менше тестів на коронавірус, попри те, що експерти вважають тестування важливою складовою боротьби з вірусом.

Таку тезу американський президент висловив під час свого передвиборного виступу в Оклахомі.

– Коли ви проводите тестування у таких масштабах, ви знайдете більше хворих, ви знайдете більше випадків. Я сказав своїм людям, щоб вони сповільнили тестування, – заявив Дональд Трамп.

Читайте: ВООЗ назвала спекулятивною заяву США щодо походження коронавірусу

Опоненти Трампа одразу ж засудили таке висловлювання президента, оскільки в країні зростає кількість нових випадків коронавірусу.

А прихильники пояснили, що це був лише жарт, оскільки ситуацію із поширенням вірусу в країні можуть використати як аргумент під час президентських перегонів.

У США продовжується боротьба за крісло президента країни.

Діючий презент США Дональд Трамп бере у ній участь, однак результати досліджень говорять, що рівень довіри населення до нього падає – усього 41%.

А ось його головного опонента Джо Байдена підтримує 55% респондентів.

Джерело: The Washington Post

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка