Президент США Дональд Трамп попросив проводити менше тестів на коронавірус, попри те, що експерти вважають тестування важливою складовою боротьби з вірусом.

Таку тезу американський президент висловив під час свого передвиборного виступу в Оклахомі.

– Коли ви проводите тестування у таких масштабах, ви знайдете більше хворих, ви знайдете більше випадків. Я сказав своїм людям, щоб вони сповільнили тестування, – заявив Дональд Трамп.

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Опоненти Трампа одразу ж засудили таке висловлювання президента, оскільки в країні зростає кількість нових випадків коронавірусу.

А прихильники пояснили, що це був лише жарт, оскільки ситуацію із поширенням вірусу в країні можуть використати як аргумент під час президентських перегонів.

У США продовжується боротьба за крісло президента країни.

Діючий презент США Дональд Трамп бере у ній участь, однак результати досліджень говорять, що рівень довіри населення до нього падає – усього 41%.

А ось його головного опонента Джо Байдена підтримує 55% респондентів.