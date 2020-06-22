22 червня фармацевтична компанія Shionogi в Японії оголосила про те, що розробила простий і швидкий тест на Covid-19.

Компанія уклала договір з групою з трьох університетів Японії.

Новий метод розробила об’єднана група вчених. Тест зможе виявляти коронавірус за 30 хвилин і для цього не буде потрібно складне обладнання.

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У компанії розповіли, що метод заснований на пробі слини і по точності нічим не поступається ПЛР-тестів.

Нові тести запропонують для перевірки іноземних туристів, які в’їжджатимуть до Японії.

Крім тестів, в Японії розробляють і вакцину від коронавірусу. 8 травня Японія схвалила використання експериментального противірусного препарату Ремдесівір для лікування хворих з тяжкими симптомами.

Також у японців з’явилися ліки потенційні ліки проти коронавірусу – Авіган. Препарат був розроблений японською фармацевтичною компанією Fujifilm Toyama Chemicals як ліки проти грипу, але пізніше була доведена ефективність в лікуванні Covid-19.

Джерело: shionogi