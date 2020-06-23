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Коронавірус у світі: кількість хворих на 23 червня

На планеті 23 червня на коронавірус захворіли вже 9 074 624 людини. За минулу добу кількість хворих зросла на понад 145 тис.

Від ускладнень хвороби помер 471 591 хворий. Вилікувались від Covid-19 вже 4 510 707 пацієнтів. За минулу добу одужало майже 90 тис. осіб.

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Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

  • у США – 2 309 786;
  • у Бразилії – 1 106 470;
  • у Росії – 591 465;
  • в Індії – 425 292;
  • у Великій Британії – 306 761.

Україна у антирейтингу посідає 33 місце. Станом на 22 червня зафіксували 38 056 хворих. Наша країна перебуває між Португалією та Іраком.

Країни, у яких зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу:

  • у США – 120 393;
  • у Бразилії – 51 297;
  • у Великій Британії – 42 731;
  • у Італії – 34 697;
  • у Франції – 29 666.

Країни, де від коронавірусу вилікувалося найбільше пацієнтів:

  • у США – 640 198;
  • у Бразилії – 601 746;
  • у Росії – 347 848;
  • у Індії – 237 196;
  • у Чилі – 205 396.

Відкриття кордонів

Іспанія відновила сполучення із Шенгенською зоною та Великою Британією 21 червня. Для мешканців цих країн самоізоляція не потрібна.

Єдиним винятком стала сусідня ​​Португалія. Кордони між країнами планують відкрити 1 липня. Тоді ж дозволять в’їзд з країн, які не є членами ЄС.

Також відкрила кордони Чорногорія. Країна прийматиме іноземців на підставі місця проживання особи, а не її громадянства.

22 червня на Covid-19 захворіли 8 928 652 людини. За добу кількість хворих зросла на понад 136 тис. Померла 467 671 людина.

Джерело: Університет Джонса Гопкінса

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