На планеті 23 червня на коронавірус захворіли вже 9 074 624 людини. За минулу добу кількість хворих зросла на понад 145 тис.
Від ускладнень хвороби помер 471 591 хворий. Вилікувались від Covid-19 вже 4 510 707 пацієнтів. За минулу добу одужало майже 90 тис. осіб.
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Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- у США – 2 309 786;
- у Бразилії – 1 106 470;
- у Росії – 591 465;
- в Індії – 425 292;
- у Великій Британії – 306 761.
Україна у антирейтингу посідає 33 місце. Станом на 22 червня зафіксували 38 056 хворих. Наша країна перебуває між Португалією та Іраком.
Країни, у яких зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу:
- у США – 120 393;
- у Бразилії – 51 297;
- у Великій Британії – 42 731;
- у Італії – 34 697;
- у Франції – 29 666.
Країни, де від коронавірусу вилікувалося найбільше пацієнтів:
- у США – 640 198;
- у Бразилії – 601 746;
- у Росії – 347 848;
- у Індії – 237 196;
- у Чилі – 205 396.
Відкриття кордонів
Іспанія відновила сполучення із Шенгенською зоною та Великою Британією 21 червня. Для мешканців цих країн самоізоляція не потрібна.
Єдиним винятком стала сусідня Португалія. Кордони між країнами планують відкрити 1 липня. Тоді ж дозволять в’їзд з країн, які не є членами ЄС.
Також відкрила кордони Чорногорія. Країна прийматиме іноземців на підставі місця проживання особи, а не її громадянства.
22 червня на Covid-19 захворіли 8 928 652 людини. За добу кількість хворих зросла на понад 136 тис. Померла 467 671 людина.
Джерело: Університет Джонса Гопкінса