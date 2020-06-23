У мережі спливли підліткові фотографії дочок Путіна

Підліткові фотографії дочок президента Росії Володимира Путіна Катерини Тіхонової та Марії Воронцової виявили на сайті банкіра Сергія Пугачова, який виїхав жити з Росії.
Сам Пугачов заявив, що він здивований нинішньою увагою до фото з дочками Путіна, адже ці знімки він опублікував ще на початку 2000-х років.
Згідно з підписами, фотографії Тіхонової та Воронцової зробили в Кремлі та на дачі Пугачова.
Путін не визнає дочок
Авторитетні ЗМІ Reuters, Bloomberg и New Times писали, що Путін має двох дочок, які нині носять прізвища Тіхонова та Воронцова.
Російський лідер жодного разу не визнавав, що є їхнім батьком.
У 2019 російська журналістка запитала, коли Путін визнає дочок, і чому його діти займаються бізнесом, хоча сам президент це спростовував.
На це Путін запропонував “поколупатися докладніше”, щоб дізнатися, “який у них бізнес, чи є він, хто їм допомагає”, але питання про спорідненість проігнорував.
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Що відомо про дочок Путіна
Тихонова нині є гендиректором фонду Инопрактика і входить до наукової ради МГУ.
Воронцова є акціонером товариства Нова медична компанія (Номеко). У 2019 році вона стала членом ради Федеральної науково-технічної програми розвитку генетичних технологій.
Фото: pugachevsergei.com