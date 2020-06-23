Українці зможуть поїхати на відпочинок до Єгипту уже в липні 2020 року. Три курортних міста – Шарм-ель-Шейх, Хургада і Мерса-Матрух – готові до візиту туристів.

Про це заявив міністр у справах старожитностей Єгипту Халед аль-Анані.

Чиновник провів ревізію у аеропортах, великих готелях, пляжах, музеях, лікарнях цих міст і дішов до висновку, що там здорова і прекрасна атмосфера, яка дозволяє приймати іноземців.

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Про інші курорти Єгипту у заяві поки не йдеться.

З 1 липня 2020 року Египет офіційно відновлює міжнародне авіасполучення.

Курорти Хургада і Шарм-ель-Шейх оголосили “чистою від Covid-19” зоною.

Під час відвідування цих міст туристу потрібно буде підтвердити, що він не хворів на коронавірус, не контактував з хворими і не відчував симптомів протягом 14 днів до вильоту.

Джерело: Sky News