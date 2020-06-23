До кінця 2020 року США припиняють видачу деяких робочих віз. Президент Дональд Трамп 22 червня підписав відповідний указ.

Цим же документом він продовжив обмеження щодо грін-карт.

Своє рішення американський президент мотивував захистом населення країни від безробіття, яке через пандемію коронавірусу сягнуло 13%.

У Білому домі вважають, що таким чином вдасться зберегти для американців до півмільйона робочих місць.

Критики Трампа вважають, що він просто використовує пандемію для посилення імміграційних законів.

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Обмеження торкнуться віз H-1B, H-2B, H-4, L-1 і деяких віз J-1.

H-1B видаються кваліфікованим фахівцям у технологічній галузі.

Візи H-2B – сезонним робітникам, зокрема в індустрії гостинності, окрім сільського господарства, харчової промисловості та охорони здоров’я.

H-4 – це візи для подружжя власників віз H-1B.

Візи J-1 видаються вченим і дослідникам, а L-1 – керівникам та іншим ключовим співробітникам транснаціональних корпорацій.

Дональд Трамп 21 квітня підписав указ, яким заборонив імміграцію до США через пандемію коронавірусу.

Водночас американський лідер ще на початку свого президентського строку наполягав на зупинці імміграції.