Північна Корея призупинила плани військових дій проти Південної Кореї.

В останні тижні посилилася напруженість у відносинах між двома країнами, оскільки групи на півдні планували поширювати через кордон пропагандистські листівки.

З півночі погрожували направити війська в демілітаризовану зону на внутрішньокорейський кордон.

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Але на зустрічі з головуванням лідера Кім Чен Ина заявили, що було ухвалено рішення припинити військові дії.

Центральна військова комісія ухвалила рішення після того, як вона взяла до уваги ситуацію, що склалася.

Сестра глави КНДР Кім Едзонг віддала накази армії більше тижня тому, заявивши, що вони рішуче здійснять наступну дію частково через те, що Пхеньян звинуватив Сеул в тому, що він не зміг зупинити активістів, що розсилають антирежимні листівки за кордон.

Вибух офісу

Минулого тижня Північна Корея підірвала Міжкорейське відділення зв’язку на своєму боці кордону, яке було створено два роки тому для забезпечення регулярного діалогу між двома країнами.

Будівля була повністю зруйнована потужним вибухом. Про постраждалих і жертви не заявляли.