Станом на ранок 24 червня коронавірус у світі виявили у 9 239 794 осіб, за добу кількість випадків збільшилася на більш ніж 165 тис.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 476 945 осіб, а за добу понад 5 тис.

Повністю одужали вже 5 041 813 пацієнтів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 346 937;

Бразилія – 1 145 906;

Росія – 598 878;

Індія – 440 215;

Велика Британія – 307 682.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

Бразилія – 40 131;

США – 36 015;

Індія – 15 665;

Росія – 7 425;

Мексика – 4 5677.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 121 224;

Бразилія – 52 645;

Велика Британія – 43 011;

Італія – 34 675;

Франція – 29 723.

24 червня Україна перебуває на 25 місці з 215 за кількістю хворих на Covid-19. У країні зафіксовано 38 074 випадки, а за добу приріст склав – 833. Минулого тижня в Україні істотно збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Щодня діагноз Covid-19 підтверджується у більш ніж 800 осіб.

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Країни, в яких послабили карантин

З 27 червня в Єгипті запрацюють ресторани і кафе. Їм дозволили працювати при 25% заповненості. З такою ж умовою влада дозволила відкрити театри і кінотеатри.

Релігійні заклади, мечеті та храми будуть відкриті для щоденних молитов.

У Великій Британії з 4 липня відновлять роботу кінотеатри і музеї.

З 21 червня Чорногорія приймає українських туристів. Для в’їзду в країну необхідно буде показати негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, який був зроблений не пізніше 48 годин.

Для порівняння, коронавірус у світі 23 червня виявили у 9 074 624 осіб. Лідерами за кількістю хворих і кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 120 393 осіб.