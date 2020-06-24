Станом на ранок 24 червня коронавірус у світі виявили у 9 239 794 осіб, за добу кількість випадків збільшилася на більш ніж 165 тис.
Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 476 945 осіб, а за добу понад 5 тис.
Повністю одужали вже 5 041 813 пацієнтів.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 2 346 937;
- Бразилія – 1 145 906;
- Росія – 598 878;
- Індія – 440 215;
- Велика Британія – 307 682.
Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:
- Бразилія – 40 131;
- США – 36 015;
- Індія – 15 665;
- Росія – 7 425;
- Мексика – 4 5677.
Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:
- США – 121 224;
- Бразилія – 52 645;
- Велика Британія – 43 011;
- Італія – 34 675;
- Франція – 29 723.
24 червня Україна перебуває на 25 місці з 215 за кількістю хворих на Covid-19. У країні зафіксовано 38 074 випадки, а за добу приріст склав – 833. Минулого тижня в Україні істотно збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Щодня діагноз Covid-19 підтверджується у більш ніж 800 осіб.
Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення
Країни, в яких послабили карантин
З 27 червня в Єгипті запрацюють ресторани і кафе. Їм дозволили працювати при 25% заповненості. З такою ж умовою влада дозволила відкрити театри і кінотеатри.
Релігійні заклади, мечеті та храми будуть відкриті для щоденних молитов.
У Великій Британії з 4 липня відновлять роботу кінотеатри і музеї.
З 21 червня Чорногорія приймає українських туристів. Для в’їзду в країну необхідно буде показати негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19, який був зроблений не пізніше 48 годин.
Для порівняння, коронавірус у світі 23 червня виявили у 9 074 624 осіб. Лідерами за кількістю хворих і кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 120 393 осіб.