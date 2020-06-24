Коронавірус в світі: чому спалах Covid-19 не скоро піде

У світі країни вже починають виходити з карантину, який запроваджували через коронавірус, але спалах Covid-19 показує, що пандемія не закінчиться найближчим часом.

Дані показують, що кількість випадків зростає на рекордному рівні, багато з них у Латинській Америці та Азії, в країнах, які ніколи насправді не стикалися з вірусом, наприклад, Бразилія, Мексика та Індія.

В інших країнах, які досягли хорошого прогресу в уповільненні або стримуванні вірусу, включаючи Німеччину, Південну Корею та Австралію, – нові сплески випадків підкреслюють те, наскільки крихким може бути середовище після запровадженних обмежень.

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У деяких штатах США спостерігається рекордна кількість випадків, коли економічне та соціальне життя починають повертатися.

У Німеччині штат Північний Рейн-Вестфалія запровадив нове закриття в районі навколо м’ясокомбінату, постраждалого від спалаху коронавірусу. Близько у 1 553 робітників на заводі Toennies виявили хворобу.

Прем’єр-міністр штату Армін Лашет оголосив у вівторок, що весь район Гетерсло – в якому проживають понад 360 000 людей – закриють вже наступного тижня.

Дитячі центри та школи в районі вже закрилися через спалах, а ресторани, бари та спортзали також закриються на тиждень. Збори на відкритому повітрі більш ніж двох людей вкотре заборонили.

В Австралії, де зафіксували більше 7 400 випадків коронавірусу, новий спалах у штаті Вікторія. Через це влада посилює та повторно застосовує багато обмежень.

– В нас було більше 120 нових випадків за останні сім днів, і головна причина цього зростання – через випадки хвороби в сім’ях, – сказав головний лікар охорони здоров’я професора Вікторії Бретт Саттон.

За його словами, люди не дотримуються порад щодо фізичного дистанціювання, гігієни і обмеження кількості людей, яких запрошують додому. Саме це і є причиною, чому коронавірус в світі не проходить.

Станом на ранок 24 червня коронавірус у світі виявили у 9 239 794 осіб, за добу кількість випадків збільшилася на більш ніж 165 тис. Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 476 945 осіб, а за добу понад 5 тис.