Прем’єр-міністра Болгарії Бойка Борисова оштрафували за вхід до церкви без маски.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я країни.

За правилами, введеними його власним урядом, Борисов, його співробітники і деякі журналісти будуть оштрафовані на €150.

– Прем’єр-міністру, його співробітникам і журналістам буде накладено штраф за недотримання заходів з боротьби з епідемією і, зокрема, за порушення указу про обов’язкове носіння масок в закритих громадських місцях, – заявили в міністерстві охорони здоров’я.

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У вівторок Борисов відправився в Рильський монастир у південно-західній частині країни, щоб відремонтувати дорогу, що веде до храму.

Перш ніж увійти до церкви без маски, він поговорив з настоятелем монастиря.

Міністерство охорони здоров’я вже наклало штраф у розмірі €1 500 у понеділок на консервативну гербську вечірку Борисова за проведення суботньої зустрічі в багатолюдній кімнаті в присутності прем’єр-міністра.

Джерело: Euronews