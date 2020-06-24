У Чорногорії роз’яснили умови в’їзду для українців

В’їзд у Чорногорію можливий тільки при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.
Тест повинен бути у лабораторії, що має спеціальну акредитацію, пише посол України в Чорногорії Михайло Шматов у Facebook.
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Уряд Чорногорії ввів наступні вимоги:
- повинен бути ПЛР-тест, а не ІФА-тест;
- тест за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону;
- тест повинен бути роздрукований і переведений на чорногорську або англійську мову;
- тест повинен бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189, ISO/IEC 17025
Посольство радить утриматися від автомобільних подорожей до Чорногорії, натомість використовувати прямі перельоти.
Коронавірус у Чорногорії
Чорногорія заявила, що першою в Європі подолала коронавірус.
Уряд дозволив громадянам брати участь у зібраннях, але не більше 200 людей. На територію країни можуть потрапити громадяни країн, де кількість інфікованих не перевищує 25 осіб на 100 тис. населення.
Чорногорія поділила країни на зони – червону, жовту і зелену.
Країнам із зеленої зони дозволений в’їзд без обмежень, з жовтої – з негативним результатом ПЛР-тесту.
Жителям країн з червоної зони в’їзд заборонений.
Україна знаходиться в жовтій зоні.
Джерело: Михайло Шматов