За час пандемії коронавірусу принаймні 24 посадовці охорони здоров’я США пішли у відставку, або були звільнені з посади.

Про це заявила генеральний директор Національної асоціації службовців охорони здоров’я міста та округу Лорі Фріман.

– Те, що зазвичай є простою порадою охорони здоров’я, що надходить від надійного джерела в громаді, місцевого управління охорони здоров’я, піддається політизації. Це стає схожим на те, що консультація з охорони здоров’я обмежує права людей, їхні свободи рухатися, – сказала Фріман.

Загалом погрози державним чиновникам трапляються дуже часто. Офіційні особи та працівники департаменту охорони здоров’я піддаються фізичній загрозі та політичному насильству.

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Вже декілька місяців американський лікар та науковець, керівник Інституту алергології та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі отримує погрози. Тому його безпекою займаються правоохоронні органи.

Також у Грузії Кетлін Тумі, уповноважений департаменту охорони здоров’я в державі, минулого місяця підтвердила, що отримала декілька погроз.

Не дивлячись на те, що в світі країни вже починають виходити з карантину, який запроваджували через коронавірус, спалах Covid-19 показує, що пандемія не закінчиться найближчим часом.