У деяких штатах США спостерігається тривожний спалах коронавірусної інфекції.

Про це повідомив провідний американський експерт з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Група працівників охорони здоров’я, зокрема доктор Ентоні Фаучі, заявила, що наступні кілька днів матимуть вирішальне значення для запобігання нових спалахів.

– Кілька днів тому було 30 000 нових інфекцій за один день. Це дуже турбує мене, – сказав він.

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Чотири провідних експерти також підтвердили, що президент Дональд Трамп ніколи не велів уповільнити тестування.

Висловлення Трампа

Їхні коментарі з’явилися після того, як Трамп заявив на мітингу на вихідних в Оклахомі, що він попросив, щоб його команда провела менше тестів, щоб зменшити кількість офіційних випадків.

– Наскільки мені відомо, нікому з нас ніколи не говорили про те, щоб уповільнювати тестування, – сказав директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктор Фаучі.

Він додав, що вони будуть проводити більше випробувань.