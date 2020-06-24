У деяких штатах США спостерігається тривожний спалах коронавірусної інфекції.
Про це повідомив провідний американський експерт з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.
Група працівників охорони здоров’я, зокрема доктор Ентоні Фаучі, заявила, що наступні кілька днів матимуть вирішальне значення для запобігання нових спалахів.
– Кілька днів тому було 30 000 нових інфекцій за один день. Це дуже турбує мене, – сказав він.
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Чотири провідних експерти також підтвердили, що президент Дональд Трамп ніколи не велів уповільнити тестування.
Висловлення Трампа
Їхні коментарі з’явилися після того, як Трамп заявив на мітингу на вихідних в Оклахомі, що він попросив, щоб його команда провела менше тестів, щоб зменшити кількість офіційних випадків.
– Наскільки мені відомо, нікому з нас ніколи не говорили про те, щоб уповільнювати тестування, – сказав директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктор Фаучі.
Він додав, що вони будуть проводити більше випробувань.