Ремдесивір отримав умовний дозвіл на продаж, як препарат для лікування коронавірусу.

Про це заявили у Європейському агентстві з лікарських засобів (ЕМА).

У Європі цей препарат має назву Veklury. Він отримав умовний маркетинговий дозвіл для лікування Covid-19 у пацієнтів з пневмонією.

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– Беручи до уваги наявні дані, Агентство вважає, що співвідношення користі і ризику було позитивним у пацієнтів з пневмонією, яким потрібен додатковий кисень, і пацієнтів з важкими захворюваннями, – йдеться в заяві.

Дослідження ремдесивіру

Тисячі пацієнтів давали ремдесивір або плацебо.

Хворі середньої тяжкості одужали за 11 днів. Тим, хто приймав плацебо знадобилося більше 15 днів.

У пацієнтів з легкою формою хвороби, він не діяв ефективно.

Для важкохворих час до одужання становив 12 днів в групі ремдесивіру і 18 днів в групі плацебо.

Застосування ремдесивіру

Ремдесівір вводиться внутрішньовенно, тому він може використовуватися тільки у лікарнях.

Лікування починається з введення 200 мг в перший день. Після цього вводиться одна інфузія 100 мг в день протягом не менше чотирьох днів. Але не більше дев’ять днів.

Вакцина від коронавірусу

Однією з найперспективніших вакцин є препарат від британської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Перші 400 млн доз вже зарезервували Італія, Франція, Німеччина та Нідерланди.

Україна також намагатиметься однією з перших отримати вакцину від Covid-19.

Усього, у світі розробляють біля 50 вакцин від коронавірусу. Найперспективнішими називають дослідження у США, Великій Британії, Китаю та Франції.

Джерело: ЕМА