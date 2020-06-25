Син першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова Сергій помер через вогнепальне поранення в голову.

Такий висновок зробив судово-медичний експерт Джозеф Венделькен.

За його словами, смерть наступила в результаті вогнепального поранення.

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Також на місці смерті експерти не виявили ніяких слідів насильства, тому ознак того, що Сергій Хрущов помер в результаті нападу, немає.

Про смерть сина першого секретаря ЦК КПРС стало відомо 18 червня. Тоді в поліцію звернулася дружина Сергія Валентина і повідомила, що помер її чоловік.

Поліцейські, що прибули на місце, виявили тіло Хрущова і констатували його смерть. Кримінальна справа не заводилася, тому після з’ясованих деталей розслідування припинили.

Ще в 1991 році Сергій Хрущов переїхав жити в США. Там він читав лекції з історії холодної війни в Браунівському університеті. Все життя він займався наукою, є доктором технічних наук. Лауреат Ленінської премії.