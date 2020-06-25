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В США можуть заборонити продукцію Huawei через вплив Китаю

Міністерство оборони США включило Huawei до переліку світових компаній, що шкодять американському бізнесу.

Через контроль з боку військових КНР заборонити Huawei в США можуть із міркувань національної безпеки.

Окрім Huawei, в переліку опинилося щонайменше чотири відомі китайські компанії – ikvision, China Telecoms, China Mobile та AVIC.

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Підтримка китайськими військовими Huawei полягає у шпигунстві та передачі американських технологій.

Торгівельна війна США з Китаєм триває не перший рік, і в мільярдні тарифи стали відповіддю на крадіжку торговельних секретів США.

Компанія Huawei планує оскаржувати звинувачення американської сторони, хоча у 2017 році після позову щодо промислового шпигунство в США виплатила $4,8 млн компенсації збитків.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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