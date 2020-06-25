У столиці Білорусі Мінську люди шикуються в довжелезні черги до джерел із водою через погіршення якості води в трубопроводі.

Проблему з водою, яку зафіксували вдень 24 червня, до ранку четверга так і не вирішили.

– У мікрорайоні Південно-Захід ситуація катастрофічна. Кран відкрити неможливо – задихаєшся від запаху просто. А скільки вже отруїлося такою водою – тільки гадати доводиться, не кожен читає інтернет, – пише мінчанка.

Вчора у мінському парку 60-річчя Великого Жовтня за чистою водою спостерігалася черга з 200 осіб.











Від запаху води в кранах задихаєшся: у Мінську величезні черги за водою / 3 фотографии

Влада міста організувала також підвезення води в цистернах до двох десятків адрес.

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Яремче без води

В Україні місто Яремче Івано-Франківської області залишилося без водопостачання через обвалення дороги 24 червня, яке зруйнувало головний водопровід.

Працівники місцевого водоканалу розпочали роботи з ліквідації аварії через негоду у Західній Україні.

Фото: Беларусь головного мозга