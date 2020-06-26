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Факти / Світ

30 країн Європи потерпають від нового спалаху коронавірусу – ВООЗ

Уперше за кілька місяців в Європі спостерігається різке зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганс Клюге на брифінгу в Копенгагені.

– Коли Європейський регіон повідомляє про зниження частки глобальних випадків порівняно з початком року, регіон реєструє майже 20 тис. нових випадків і понад 700 жертв щодня.

Минулого тижня в Європі вперше за кілька місяців спостерігалося зростання кількості щотижневих випадків, – зазначив Клюге.

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За словами директора, кількість нових випадків інфікування зросла у 30 країнах за останні два тижні. У 11 з них зафіксували особливо гостре зростання захворюваності.

Станом на ранок 26 червня коронавірус у світі виявили у 9 586 769 осіб, за добу кількість випадків збільшилася майже на 180 тис. Лідерами антирейтингу залишаються США.

Фото: Dreamstime

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