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До Албанії з Києва вирушив перший чартерний рейс

Після відкриття кордонів для українців 26 червня з України до Албанії вирушив перший чартерний рейс.

Українці полетіли на відпочинок із аеропорту Київ, звітує прес-служба.

– Літак авіакомпанії Jonika вирушив до Албанії, – йдеться у повідомленні.

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Після послаблення карантину та відновлення міжнародного авіасполучення з 15 червня українці можуть відвідати інші країни.

Однак не всі держави готові приймати наших громадян. Наприклад, країни ЄС поки залишаться закритими для українців.

А ось відкривають кордони без обмежень США, Ірландія, Сербія та Албанія.

Крім того, можна відвідати Велику Британію і Білорусь, однак є вимога – треба буде 14 днів побути на самоізоляції.

Джерело: Аеропорт Київ

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