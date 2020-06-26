Після відкриття кордонів для українців 26 червня з України до Албанії вирушив перший чартерний рейс.
Українці полетіли на відпочинок із аеропорту Київ, звітує прес-служба.
– Літак авіакомпанії Jonika вирушив до Албанії, – йдеться у повідомленні.
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Після послаблення карантину та відновлення міжнародного авіасполучення з 15 червня українці можуть відвідати інші країни.
Однак не всі держави готові приймати наших громадян. Наприклад, країни ЄС поки залишаться закритими для українців.
А ось відкривають кордони без обмежень США, Ірландія, Сербія та Албанія.
Крім того, можна відвідати Велику Британію і Білорусь, однак є вимога – треба буде 14 днів побути на самоізоляції.
Джерело: Аеропорт Київ