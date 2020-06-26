Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус заявив, що немає жодної гарантії, що вчені зможуть розробити ефективну вакцину проти коронавірусу.

Але, попри це, дослідження тривають і зараз вже випробовують більше 100 варіантів.

Зокрема, у Європейському агентстві з лікарських засобів ремдесивір отримав умовний дозвіл на продаж, як препарат для лікування коронавірусу.

Раніше його дослідження показали, що для важкохворих, які приймали препарат, час до одужання становив 12 днів. Але у пацієнтів з легкою формою хвороби, він не діяв ефективно.

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А от в Ізраїлі створили вакцину від коронавірусу на базі іншого вірусу. Ізраїльські біотехнологи вже повідомили про успішні доклінічні випробування VSV-ΔG-spike.

До її складу входить генномодифікований вірус везикулярного стоматиту Індіана (VSV). Саме він кодує білок-шип (S-білок) з поверхні коронавірусу і в такий спосіб викликає імунну реакцію організму.

Вакцину вже випробували на золотистих хом’яках.

У США ж почалося тестування не вакцини, а “коктейлю з антитіл” до Covid-19. На думку вчених, суміш двох видів антитіл повинна запобігти виникненню коронавірусу в організмі.

Розробленням і тестуванням антивірусного коктейлю займається американська фармацевтична компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc.

А поки однією з найперспективніших вакцин є препарат від британської фармацевтичної компанії AstraZeneca. Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди вже замовили 400 доз.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна повинна отримати доступ до вакцини від Covid-19 на рівні з іншими країнами, як тільки вона буде виготовлена.

Джерело: CNN, bioRxiv, ЕМА