Станом на ранок 27 червня коронавірус у світі виявили у 9 801 572 осіб, за добу кількість випадків збільшилася на більш ніж 210 тис.

Всього від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 476 945 осіб, а за добу понад 5 тис.

Повністю одужали вже 5 041 813 пацієнтів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 346 937;

Бразилія – 1 145 906;

Росія – 598 878;

Індія – 440 215;

Велика Британія – 307 682.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19:

Бразилія – 47 341;

США – 46 907;

Індія – 18 276;

Росія – 6 800;

Південна Африка – 6 215.

Країни з найбільшою кількістю смертей від Covid-19:

США – 125 039;

Бразилія – 55 961;

Велика Британія – 43 498;

Італія – 34 708;

Франція – 29 781.

27 червня Україна перебуває на 35 місці з 215 за кількістю хворих Covid-19. У країні зафіксовано 42 065 випадків, а за добу приріст склав – 948. За два тижні кількість нових випадків коронавірусу в Україні істотно збільшилася. Щодня діагноз Covid-19 підтверджується у більш ніж 900 осіб.

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Країни, в яких послабили карантин

З 27 червня в Єгипті починають працювати ресторани і кафе, а також театри і кінотеатри. Їм дозволили працювати при 25% заповненості. Релігійні заклади, мечеті та храми відкрилися для щоденних молитов.

У Словаччині дозволили концерти під відкритим небом за умови, що в них беруть участь не більше 1 тис. глядачів.

З 2 липня в Україні почнуть роботу кінотеатри при 50% заповненості.

У Великій Британії з 4 липня відновлять роботу кінотеатри і музеї.

Для порівняння, у статистиці коронавірусу у світі 26 червня йдеться про 9 586 769 хворих. Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 124 402 особи.