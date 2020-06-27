Європейський Союз відреагував на заклик України про допомогу в ліквідації наслідків паводків у західних областях країни.

Для забезпечення потреб України в ЄС задіяли механізм цивільного захисту.

– З метою надати першу допомогу українським органам влади було активовано Механізм цивільного захисту ЄС, – йдеться на сайті Європейської комісії.

Читайте: США допоможуть Україні в боротьбі з паводками в західних областях

На заклик української влади вже відреагувала Швеція, запропонувавши надати 1,2 км бар’єрів від паводків, 250 шлангів та забезпечити технічними експертами.

– Ми готові надати подальшу допомогу та засвідчити свою солідарність з усіма, хто перебуває у постраждалих районах, та з рятувальниками, які працюють на місці, – зазначив європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

Тиждень тому рясні дощі призвели до найбільших паводків на південному заході України протягом останніх 50 років. Це спричинило людські жертви та призвело до пошкодження сотень будинків.

Джерело: Європейська комісія