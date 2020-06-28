Кількість хворих на коронавірус у світі продовжує зростати. Станом на ранок 28 червня зафіксували 9 955 495 випадків Covid-19, за добу – понад 153 тис.

Всього через ускладнення, викликані хворобою, померло 498 217 осіб, а за добу понад 21 тис. Повністю одужали вже 5 032 300 пацієнтів.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 510 092;

Бразилія – 1 313 667;

Росія – 626 779;

Індія – 508 953;

Велика Британія – 311 727.

Країни, у яких зафіксована найбільша кількість смертей від коронавірусу:

США – 125 539;

Бразилія – 57 070;

Велика Британія – 43 598;

Італія – 34 716;

Франція – 29 781.

Станом на 28 червня Україна перебуває на 35 місці за кількістю хворих. Вже два тижні добовий приріст тримається на високому рівні, за добу фіксують не менше 900 нових випадків Covid-19.

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Країни, в яких послабили карантин

Чорногорія з 21 червня вже приймає українських туристів, але для в’їзду вимагає довідку про негативний тест на Covid-19.

Послабила карантин Словаччина. Тут навіть дозволили проводити концерти просто неба за умови, що в них беруть участь не більше 1 тис. глядачів.

Попри велику кількість хворих, Велика Британія з 4 липня відновлює роботу музеїв і кінотеатрів. Крім того, країну можна відвідувати туристам, але обов’язковою залишається двотижнева обсервація.

Іспанія відновила сполучення із Шенгенською зоною та Великою Британією 21 червня. Для мешканців цих країн самоізоляція не потрібна.

Для порівняння, 27 червня на коронавірус у світі захворіли 9 801 572 людини. Лідерами в антирейтингу залишаються США, де кількість хворих вчора становила 2 346 937, за добу додалось понад 163 тис. нових випадків.