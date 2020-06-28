Розробка вакцини від коронавірусу обійдеться у $31 млрд – ВООЗ

Для розробки ефективної та доступної вакцини проти коронавірусу потрібно $31 млрд.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Гебрейесуса, у світі зараз розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин.

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Для ефективної протидії хвороби потрібна дієва вакцина в безпрецедентних масштабах і в стислі терміни. Вона має бути доступною для всіх, хто її потребує.

За словами головної наукової співробітниці ВООЗ Сумії Свамінатан, зазвичай процес розробки займає до 10 років. У нинішніх умовах ВООЗ відводить на це 12, максимум 18 місяців.

Хто має першим отримати вакцину

У ВООЗ розробили критерії за якими мають роздавати вакцину від Covid-19. Пріоритет повинен віддаватися медикам і поліції, особливо вразливим пацієнтам з хронічними захворюваннями та працівникам сфер, де є тісний контакт.

ВООЗ сподівається на кілька сотень мільйонів доз ліків до кінця року.

Джерело: ООН