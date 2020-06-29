Загальна кількість випадків коронавірусу перевищила позначку в 10 млн, а кількість смертей зросла до понад 500 тис. осіб.

Згідно з останніми даними університету Джонса Гопкінса, кількість заражених в усьому світі досягла 10 145 791 особи. Водночас від Covid-19 вже померли 501 893 особи.

За кількістю заражень лідирує США – тут 2 548 996 підтверджених випадків захворювання. Померли 125 763 особи.

Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:

США – 2 548 996;

Бразилія – 1 344 143;

Росія – 633 563;

Індія – 548 318;

Велика Британія – 312 640.

Кількість смертей від коронавірусу:

США – 125 763;

Бразилія – ​​57 622;

Велика Британія – 43 634;

Італія – ​​34 738;

Франція – 29 781.

Станом на 29 червня Україна перебуває на 34 місці рейтингу кількості інфікувань коронавірусом (43 856 випадків станом на 28 червня).

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Коронавірус у світі – детально

Зростає занепокоєння з приводу відновлення активності хвороби в декількох країнах, особливо в США, де кількість інфікувань зростає в 29 з 50 штатів.

Китай ввів суворий карантин для майже півмільйона людей у провінції, що оточує столицю, Пекін, щоб стримати новий спалах коронавірусу.

В Ізраїлі, де також нещодавно стався сплеск, група, яка консультує раду національної безпеки щодо спалаху коронавірусу, заявила, що країна “втратила контроль над пандемією”, адже число нових випадків зросло.

Для порівняння, станом на 28 червня коронавірусом у світі захворіли 9 955 495 осіб.