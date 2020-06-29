Лукашенко вважає, що коронавірус створили, щоб “переділити світ”

Президент Білорусії Олександр Лукашенко не виключає, що пандемію коронавірусу було створено спеціально.

На зустрічі з активом Мінської області білоруський лідер міркував, чи не спеціально вірус створено “для того, щоб Китай і США переділили світ”.

– Щоб “пристебнути” до себе інші країни? Основа – економіка. Потрібні маржинальні ринки збуту, а їх не вистачає, почали ділити існуючі, – сказав Лукашенко.

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Лукашенко, який не бачить коронавірусу

Лукашенко вже давно здивував світ своєю позицією щодо пандемії коронавірусу, коли не став запроваджувати карантин у Білорусі, незважаючи на заклик Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У Мінську навіть провели парад 9 травня з нагоди 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Президент назвав ситуацію навколо пандемії “психозом і дурістю” і вважає, що “якщо не бачиш коронавірус, то його немає”.

Водночас білоруський лідер радить ходити до лазні, займатися спортом та вживати сметанне масло, щоб не бути інфікованим коронавірусом.

Джерело: Інтерфакс