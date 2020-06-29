У Німеччині намагалися підпалити будівлю Бундестагу

У Берліні в ніч на понеділок, 29 червня, група зловмисників намагалася підпалити Бундестаг – парламент Німеччини.

Про це повідомило одне із німецьких ЗМІ.

Невідомі здійснили спробу підпалу близько 1.00 ночі, виливши легкозаймисту рідину на лист ДСП, що закривав одне із вікон на східній частині будівлі.

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На виклик негайно приїхала поліція, однак зловмисників затримати не вдалося.

Полум’я було локалізовано вже за півгодини, будівля не постраждала.

Федеральна поліція розпочала пошук зловмисників: чи зняли їх камери відеоспостереження, поки не повідомляється.

Вибух у театрі Гельсінкі

У понеділок, 29 червня, в міському театрі Гельсінкі (Фінляндія) стався вибух.

Серед постраждалих – одна людина, її було госпіталізовано до лікарні.

За попередньою інформацією, причиною вибуху стали технічні роботи в театрі. Поліція з’ясовує всі обставини.

Джерело: BZ-Berlin

Фото: BZ-Berlin