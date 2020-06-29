PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Німеччині намагалися підпалити будівлю Бундестагу

У Берліні в ніч на понеділок, 29 червня, група зловмисників намагалася підпалити Бундестаг – парламент Німеччини.

Про це повідомило одне із німецьких ЗМІ.

Невідомі здійснили спробу підпалу близько 1.00 ночі, виливши легкозаймисту рідину на лист ДСП, що закривав одне із вікон на східній частині будівлі.

Читайте: У Берліні на акції протесту постраждали 5 поліцейських

У Німеччині намагалися підпалити будівлю Бундестагу

На виклик негайно приїхала поліція, однак зловмисників затримати не вдалося.

Полум’я було локалізовано вже за півгодини, будівля не постраждала.

У Німеччині намагалися підпалити будівлю Бундестагу

Федеральна поліція розпочала пошук зловмисників: чи зняли їх камери відеоспостереження, поки не повідомляється.

Вибух у театрі Гельсінкі

У понеділок, 29 червня, в міському театрі Гельсінкі (Фінляндія) стався вибух.

Серед постраждалих – одна людина, її було госпіталізовано до лікарні.

За попередньою інформацією, причиною вибуху стали технічні роботи в театрі. Поліція з’ясовує всі обставини.

Джерело: BZ-Berlin

Фото: BZ-Berlin

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка