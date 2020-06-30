В країни Євросоюзу можуть в’їжджати громадяни 14 країн, які посли ЄС називають безпечними.

У список безпечних країн потрапили:

Алжир;

Австралія;

Канада;

Грузія;

Японія;

Чорногорія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Сербія;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай.

Однак зі списку виключили США, Бразилію і Китай. Через туристичний сезон Греція і Португалія запропонували розширити список безпечних країн.

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Франція і Німеччина виступили за скорочення списку. Там відзначили, що безпечними повинні бути ті країни, де низький рівень захворюваності на коронавірус, високий рівень медичного обслуговування, а також достовірні дані про кількість хворих на коронавірус.

Водночас міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначає, що кількість хворих на коронавірус в Україні не дозволяє відвідувати країни ЄС без обмежень.

У нормі показник, який встановлюється для в’їзду в ЄС, повинен складати на рівні 16 активних хворих на коронавірус на 100 тис. населення. В Україні ж цей показник становить 57 на 100 тис. населення.

Зараз діють певні обмеження на поїздки українців в ЄС, але це не стосується деяких категорій населення.

З 25 червня німецький автобусний оператор FlixBus відновив міжнародні рейси з України. Придбати квитки на рейси з Києва вже можна через Житомир, Рівне, Львів, Ужгород до Кракова, Будапешт, Відень.