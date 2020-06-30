Кількість хворих на коронавірус у світі продовжує зростати. Станом на ранок 30 червня медики зафіксували 10 409 239 випадків Covid-19, за добу – понад 200 тис.

Всього через ускладнення, викликані хворобою, померло 508 084 особи. Повністю одужали вже 5 664 493 пацієнти.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 681 811;

Бразилія – 1 370 488;

Росія – 641 156;

Індія – 567 536;

Велика Британія – 311 965.

Країни, у яких зафіксована найбільша кількість смертей від коронавірусу:

США – 128 783;

Бразилія – 58 385;

Велика Британія – 43 575;

Італія – 34 774;

Франція – 29 813.

Станом на 30 червня Україна перебуває на 35 місці за кількістю хворих. Минулого тижня добовий приріст тримався на високому рівні, однак на вихідних показник нових інфікувань впав нижче 700.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, в яких послабили карантин

України немає в оновленому списку країн, для яких ЄС рекомендує відкривати кордони з 1 липня, але при цьому її не внесли у червоний список.

Спочатку зелений список містив 54 країни, куди зокрема входила й Україна.

Тепер у цьому списку всього 15 країн: Алжир, Австралія, Грузія, Японія, Канада, Марокко, Чорногорія, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та, за умови взаємного дозволу, Китай.

До червоного списку країн, для громадян яких в’їзд залишиться забороненим, увійшли також США, Росія і Бразилія.

Для порівняння, 29 червня на коронавірус у світі захворіли 10 199 798 осіб. Лідерами в антирейтингу залишаються США, де кількість хворих вчора становила 2 564 163.