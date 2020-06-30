Кількість хворих на коронавірус у світі продовжує зростати. Станом на ранок 30 червня медики зафіксували 10 409 239 випадків Covid-19, за добу – понад 200 тис.
Всього через ускладнення, викликані хворобою, померло 508 084 особи. Повністю одужали вже 5 664 493 пацієнти.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 2 681 811;
- Бразилія – 1 370 488;
- Росія – 641 156;
- Індія – 567 536;
- Велика Британія – 311 965.
Країни, у яких зафіксована найбільша кількість смертей від коронавірусу:
- США – 128 783;
- Бразилія – 58 385;
- Велика Британія – 43 575;
- Італія – 34 774;
- Франція – 29 813.
Станом на 30 червня Україна перебуває на 35 місці за кількістю хворих. Минулого тижня добовий приріст тримався на високому рівні, однак на вихідних показник нових інфікувань впав нижче 700.
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Країни, в яких послабили карантин
України немає в оновленому списку країн, для яких ЄС рекомендує відкривати кордони з 1 липня, але при цьому її не внесли у червоний список.
Спочатку зелений список містив 54 країни, куди зокрема входила й Україна.
Тепер у цьому списку всього 15 країн: Алжир, Австралія, Грузія, Японія, Канада, Марокко, Чорногорія, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай та, за умови взаємного дозволу, Китай.
До червоного списку країн, для громадян яких в’їзд залишиться забороненим, увійшли також США, Росія і Бразилія.
Для порівняння, 29 червня на коронавірус у світі захворіли 10 199 798 осіб. Лідерами в антирейтингу залишаються США, де кількість хворих вчора становила 2 564 163.