Польські прикордонники на пункті пропуску у Медиці затримали 50-річного українця, якого уже кільканадцять років у 190 країнах світу розшукує Інтерпол.

Під час перевірки чоловіка спрацювала червона картка, яка сигналізує про високий рівень міжнародного розшуку та необхідність для всіх країн заарештувати і екстрадувати розшукуваного злочинця.

Читайте: У Польщі українця підозрюють в організації смертельної гри Синій кит

Чоловіка підозрюють у вбивствах та розкраданні майна на території України. Його затримали та передали правоохоронцям. Далі за рішенням суду його мають екстрадувати.

Також у Польщі розшукують трьох громадянок України, які втекли з самоізоляції.

У місті Пшемент українки зникли, не захотівши перебувати вдома на вимушеній ізоляції, через те, що у їхньої сусідки підтвердили коронавірус. Їм загрожує від 6 до 8 років позбавлення волі.