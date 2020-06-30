Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) має намір відправити в Китай експертів, які визначать, звідки з’явився коронавірус.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, це допоможе більш детально вивчити коронавірус, а також зрозуміти, як з ним боротися.

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Протягом останніх тижнів ВООЗ намагається домогтися від Китаю залучення її експертів до вивчення походження вірусу.

Гебрейесус додав, що пандемія коронавірусу показала всі якості людини, як кращі, так і гірші. Однак зараз на глобальному рівні пандемія набирає обертів. За його словами, багато країн у світі рухаються в правильному напрямку в боротьбі з вірусом.

Станом на 30 червня коронавірус виявили у 10 277 084 чоловік. Побороти хворобу змогли 5 219 513 осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусів, померли 504 936 осіб.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус сказав, що в деяких країнах нині спостерігається спалах нових випадків коронавірусу після того, як вони почали послаблювати карантин.