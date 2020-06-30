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Факти / Світ

Затопила міністерства, вокзал і метро: Варшаву накрила потужна злива

Сильні зливи у Варшаві затопили багато вулиць будинків, лікарень, вокзалів, станцій метро і навіть міністерств.

Протягом 10 хвилин в деяких районах міста випало 22 мм опадів. Останній раз таке спостерігалося два роки тому.

– В результаті інтенсивних опадів дощу у Варшаві випало понад 40 л. на 1 м². Останній раз такого масштабу опади спостерігалися два роки тому, – повідомила заступник мера Варшави Рената Казновська.

Але завдяки швидкій реакції всіх служб ситуацію вдалося опанувати.

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В Україні також розбушувалася негода.

З 22 по 24 червня сильні дощі спровокували паводки в західних регіонах країни: в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

На вихідних – з 27 по 29 червня – негода в Україні перемістилася в східні області і вдарила по Маріуполю. Через сильні дощі в місті піднявся рівень води – він доходив до вікон маршруток.

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