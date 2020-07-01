Канада закрила кордони для туристів до 31 липня

Влада Канади ухвалила рішення, згідно з яким мандрівникам необхідно буде проходити 14-денну самоізоляцію.

Також заборону на в’їзд до Канади для іноземців продовжили до 31 липня. Заборона не стосується громадян США, постійних резидентів Канади і дипломатів.

Представник Агентства прикордонної служби Ребекка Пурди повідомила, що на такі заходи країна пішла заради збереження здоров’я населення.

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Заборона на в’їзд туристам в Канаду почала діяти з 16 березня. Тоді влада ухвалила таке рішення з метою припинити поширення коронавірусу.

Є й низка винятків, в Канаду можуть прибувати члени екіпажу повітряного судна, дипломати і найближчі родичів громадян Канади.

Водночас ЄС визначив список безпечних країн для подорожей, куди потрапила і Канада. Зараз в країні зафіксовано 106 097 випадків коронавірусу. Побороти хворобу змогли 69 120 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 8 650 осіб.

Джерело: СВС

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