Польща платитиме за тести на коронавірус для українських заробітчан

Усі українці, які їздитимуть в Польщу на роботу, проходитимуть тестування на коронавірус за рахунок державних коштів цієї країни.
Про це повідомив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.
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– Українцям потрібно буде обов’язково заповнити анкету, у якій вказується місце проживання у Польщі. Так польська влада матиме можливість перевірити виконання норм карантину. Також усі громадяни України, які їдуть до Польщі працювати, проходитимуть тестування за рахунок державних коштів, – зазначив посол.
Також 2 липня Польща скасувала для українців обов’язкову 14-денну самоізоляцію, які прибувають до країни літаками.
Для інших країн, які не є повноправними членами ЄС, обов’язкова самоізоляція на два тижні діятиме й надалі.
Джерело: Укрінформ, телеканал Дом