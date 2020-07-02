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Польща платитиме за тести на коронавірус для українських заробітчан

Усі українці, які їздитимуть в Польщу на роботу, проходитимуть тестування на коронавірус за рахунок державних коштів цієї країни.

Про це повідомив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

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 – Українцям потрібно буде обов’язково заповнити анкету, у якій вказується місце проживання у Польщі. Так польська влада матиме можливість перевірити виконання норм карантину. Також усі громадяни України, які їдуть до Польщі працювати, проходитимуть тестування за рахунок державних коштів, – зазначив посол.

Також 2 липня Польща скасувала для українців обов’язкову 14-денну самоізоляцію, які прибувають до країни літаками.

Для інших країн, які не є повноправними членами ЄС, обов’язкова самоізоляція на два тижні діятиме й надалі.

Джерело: Укрінформ, телеканал Дом

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