Трамп пояснив, чому не носить медичну маску від Covid-19

Президент США Дональд Трамп підтримує використання медичних масок, однак не носить їх через схожість із персонажем американських вестернів.
Про це він заявив в одному із останніх інтерв’ю.
– Я пробував носити маску, мені навіть сподобалося, як я виглядав.
У мене була чорна маска, і виглядала вона так, ніби я Самотній рейнджер (герой низки фільмів про Дикий Захід – Ред.), – жартома сказав Трамп.
Також Дональд Трамп додав, що чимало людей із близького оточення бачили його у масці.
На запитання, чому він не використовує масок зараз, Трамп відповів, що абсолютно усі, хто підходить до нього, проходять обов’язкове тестування на Covid-19.
Президент США підкреслив, що носити маски – відмінна ідея, якщо це додає відчуття безпеки і комфорту.
ВООЗ і медичні маски
Днями керівництво ВООЗ представило оновлені рекомендації щодо використання масок у всіх громадських місцях та магазинах.
Крім цього, медпрацівники повинні бути у масках незалежно від того, чи взаємодіють вони з пацієнтами з Covid-19.
Також у масках для надійності повинно бути три шари різних матеріалів.
Джерело: Fox Business
Фото: Скріншот із відео