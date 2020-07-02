Трамп пояснив, чому не носить медичну маску від Covid-19

Президент США Дональд Трамп підтримує використання медичних масок, однак не носить їх через схожість із персонажем американських вестернів.

Про це він заявив в одному із останніх інтерв’ю.

– Я пробував носити маску, мені навіть сподобалося, як я виглядав. У мене була чорна маска, і виглядала вона так, ніби я Самотній рейнджер (герой низки фільмів про Дикий Захід – Ред.), – жартома сказав Трамп.

Також Дональд Трамп додав, що чимало людей із близького оточення бачили його у масці.

На запитання, чому він не використовує масок зараз, Трамп відповів, що абсолютно усі, хто підходить до нього, проходять обов’язкове тестування на Covid-19.

Президент США підкреслив, що носити маски – відмінна ідея, якщо це додає відчуття безпеки і комфорту.

ВООЗ і медичні маски

Днями керівництво ВООЗ представило оновлені рекомендації щодо використання масок у всіх громадських місцях та магазинах.

Крім цього, медпрацівники повинні бути у масках незалежно від того, чи взаємодіють вони з пацієнтами з Covid-19.

Також у масках для надійності повинно бути три шари різних матеріалів.

Джерело: Fox Business

Фото: Скріншот із відео