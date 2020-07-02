У Казахстані повернули жорсткий карантин

Державна комісія Казахстану ухвалила рішення щодо відновлення жорсткого карантину для стримування пандемії коронавірусу.

Обмеження вводяться з 5 липня та триватимуть впродовж двох тижнів.

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Прем’єр-міністр Казахстану Аскар Мамін зазначив, що карантинні обмеження можуть продовжити ще на два тижні або ж посилити їх.

На період карантину в країні заборонять роботу більшості закладів та проведення масових заходів. Працюватимуть за записом медичні центри, аптеки, продовольчі магазини, відкриті ринки, тераси кафе та ресторанів.

Міжнародне сполучення Казахстан не закриватиме, але будуть обмеження щодо руху внутрішнього транспорту.

Громадянам дозволять тренування на відкритому повітрі, проте переміщуватися парками, скверами та вулицями можна буде групою не більше трьох осіб. Також знову діятиме обмеження на пересування для людей, які старші 65 років.

Загалом під час пандемії коронавірусу у Казахстані зафіксували понад 42,5 тис. хворих. За останню добу було виявлено 1 509 нових випадків, а напередодні — понад 1 600, що стало рекордом для країни.

Коронавірус у світі

Станом на 2 червня коронавірус у світі зафіксували у 10 667 217 осіб, за добу – понад 226 тис. нових випадків.

Повністю вилікувалися від коронавірусу 5 336 996 людей, за минулу добу – понад 127 тис. одужали.

Найбільша кількість хворих виявлено у США (2 685 806), Бразилії (1 448 753), Росії (653 479), Індії (585 493), та Великій Британії (314 992).

Джерело: Vласть