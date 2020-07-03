Чорногорія, яка ще 2 червня оголосила, що першою в ЄС подолала коронавірус, станом на 3 липня перемістилася із зеленої до червоної зони списку країн зі складною епідситуацію та високим рівнем поширення Covid-19, складеного МОЗ України.

Нині там 46 хворих на коронавірус на 100 тис. населення. Сама Україна теж серед 62 країн червоної зони. У нас цей показник – 59,7.

До речі, в суботу, 4 липня, до Черногорії з України вилетить перший після карантину чартерний рейс.

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Для українців, які повернуться з Чорногорії, це означає, що їм доведеться пройти обов’язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію за допомогою програми Дій вдома.

Від обсервації звільняються ті громадяни, які після прибуття здали ПЛР-тест і отримали негативний результат.

У Держагентстві розвитку туризму України наголошують, що до Єгипту також поки краще не їхати, бо він поки у червоній зоні.

У зеленій зоні залишаються Албанія, Туреччина і Хорватія.

Список МОЗ країн зеленої та…

Коронавірус у Чорногорії

Влада Чорногорії 2 червня оголосила, що вони першими в Європі подолали епідемію Сovid-19.

Протягом 42 днів там не було жодного випадку. Але 14 червня виявили дев’ять нових інфікованих.

Причина повторного спалаху – виїзд громадян Чорногорії на півфінальний матч Кубка Сербії між Партизаном та Црвеною Звездою (1:0).

Джерело: Державне агентство розвитку туризму України