Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що країна запобігла проникненню злоякісного вірусу і підтримувала стабільну ситуацію.

Він стверджує, що в стані немає випадків зараження вірусом, хоча аналітики кажуть, що це малоймовірно.

Лідер КНДР сказав, що успіх у боротьбі з вірусом був досягнутий далекоглядним керівництвом ЦК партії.

– Ми повністю запобігли проникненню злоякісного вірусу і підтримуємо стабільну протиепідеміологічну ситуацію, незважаючи на світову кризу в галузі охорони здоров’я, що є блискучим успіхом, – заявив Кім Чен Ин.

Але він наголосив на важливості підтримки максимальної готовності без ослаблення на протиепідемічному фронті, додавши, що вірус все ще присутній в сусідніх країнах.

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Обов’язкові маски в Північній Кореї

В кінці січня Північна Корея швидко виступила проти вірусу – ізолювала свої кордони, а потім ізолювала сотні іноземців в столиці країни, Пхеньяні.

Лідер також помістив десятки тисяч своїх громадян в ізоляцію і закрив школи.

Північна Корея знову відкрила школи, але зберегла заборону на публічні збори і зобов’язала людей носити маски у громадських місцях.