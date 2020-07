У США на коронавірус за добу захворіла рекордна кількість людей. Covid-19 підтвердили у 55 274 хворих.

Таких показників не було у жодної країни світу від початку пандемії. Протягом останніх двох тижнів рівень захворюваності збільшився у 37 з 50 штатів.

Президент США Дональд Трамп такі високі показники пояснив збільшенням проведених тестувань. Він зазначив, попри велику кількість нових випадків Covid-19, рівень смертності від хвороби в країні зменшується.

There is a rise in Coronavirus cases because our testing is so massive and so good, far bigger and better than any other country. This is great news, but even better news is that death, and the death rate, is DOWN. Also, younger people, who get better much easier and faster!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020