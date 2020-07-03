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Факти / Світ

Такого не було у жодній країні: у США за добу підтвердили понад 55 тис. випадків Covid-19

У США на коронавірус за добу захворіла рекордна кількість людей. Covid-19 підтвердили у 55  274 хворих.

Таких показників не було у жодної країни світу від початку пандемії. Протягом останніх двох тижнів рівень захворюваності збільшився у 37 з 50 штатів.

Президент США Дональд Трамп такі високі показники пояснив збільшенням проведених тестувань. Він зазначив, попри велику кількість нових випадків Covid-19, рівень смертності від хвороби в країні зменшується.

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Відповідно до статистики коронавірусу у світі 3 липня, загальна кількість хворих на Covid-19 у США становить 2 739 092.

Тому Штати посідають перше місце у світі за кількістю інфікованих. На другому місці Бразилія, де коронавірус підтвердили у 1 496 858 хворих.

Трійку антилідерів замикає Росія, де 3 липня зафіксували вже понад 660 тис. нових випадків.

Джерело: The Telegraph

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