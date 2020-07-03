Президент США Дональд Трамп не хотів слухати негативну інформацію про президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю журналістам заявив його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон.

Ба більше, Болтон розповів, що відчував на собі гнів Трампа, коли доповідав йому про дії Росії.

– Я думаю, що у мене достатньо шрамів в результаті доповідей (Трампу, – Ред.) даних про РФ, про які він, ймовірно, не хотів чути, – сказав Болтон.

За словами екс-радника, всі розуміють характер діяльності Росії, за винятком президента, можливо.

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Однак розвідувальна спільнота інформувала Трампа, щоб впоратися з російськими загрозами, але зазвичай “президент бурчав і скаржився щодо цього”.

Книга Болтона

23 червня вийшла книга Джона Болтона Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому.

У книжці описуються гучні подробиці та мотивація діяльності Дональда Трампа на посту президента.

Зокрема, описується ситуація, коли Трамп відмовив у військовій допомозі, щоб чинити тиск на президента України Володимира Зеленського, аби той почав розслідування корупції щодо кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Хантера.