Липень, 03, 2020 в 14:52

У турецькому місті Діярбакир, що на південному сході країни, прогримів вибух на фабриці з виробництва феєрверків.

У будівлі фабрики в момент події перебувало 150-200 осіб. Не менше 50 людей доставлено до лікарні з пораненнями і травмами, отриманими в результаті вибуху. Одна людина перебуває у важкому стані.

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Телеканал CNN Turk показав в ефірі стовпи густого чорного диму, які сфрмувалися над фабрикою.

Що стало причиною вибуху, наразі не відомо.

Туреччина та Україна

З 1 липня Туреччина почала приймати українських туристів.

Для відвідування країни не потрібно буде проходити самоізоляцію і тестування на коронавірус, але необхідно дотримуватися протиепідемічні заходи безпеки під час авіаперельоту.