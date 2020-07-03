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Факти / Світ

ВООЗ розробить критерії оцінки ефективності вакцини від Covid-19

Майже два десятки вакцин від коронавірусу нині тестують на людях у світі. У Всесвітній організації охорони здоров’я найближчим часом планують визначитися з переліком критеріїв, за яким будуть оцінювати їх ефективність.

Про це на брифінгу ВООЗ повідомила експерт з досліджень та розробки Анна Марія Енао-Рестрепо.

– Сьогодні ми маємо чотири різних типи вакцини, – повідомила Анна Марія Енао-Рестрепо.

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За її прогнозами, кількість вакцин, які будуть проходити клінічні випробування, зростатиме. ВООЗ розробить критерії, які допоможуть визначити – допомагає та чи інша речовина від коронавірусу.

З початку поширення коронавірусу в світі науковці з усіх країн почали працювати над створенням вакцини від Covid-19.

Але поки ці дослідження і експерименти не мали успіху.

За оцінкою ВООЗ, розробка рятівної вакцини обійдеться у $31 млрд.

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