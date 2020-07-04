Станом на 4 липня коронавірус в світі виявили у 11 197 175 осіб, за добу – майже 355 тис. нових випадків.

Повністю вилікувалися від коронавірусу 6 342 950 людей, за минулу добу – понад 400 тис. побороли недугу.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 529 197 осіб, за минулу добу – понад 8,5 тис.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 2 890 588;

Бразилія – 1 543 341;

Росія – 667 883;

Індія – 649 889;

Іспанія – 297 625.

Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:

США – 132 101;

Бразилія – 63 254;

Велика Британія – 44 131;

Італія – ​​34 833;

Франція – 29 893.

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За кількістю хворих Україна посідає 34 місце – між Кувейтом і Сінгапуром. Станом на 4 липня в країні зафіксовано 46 763 випадки коронавірусу.

Країни, які послабили карантин

Туреччина внесла Україну до переліку країн, громадяни яких мають право на отримання короткострокових туристичних дозволів на проживання.

Окрім того, за його словами, Анкара готова обговорювати питання спрощення візових вимог для українців, які лікуються в Туреччині.

Для порівняння, статистика коронавірусу на 3 липня свідчить про 10 842 416 хворих, а добовий приріст становив понад 200 тис.